Клинтон увидела "скрытое послание русским" в опечатке Трампа. Видео

Теги: В мире курьезы клинтон трамп twitter

Хиллари Клинтон увидела в опечатке Дональда Трампа, которую он допустил в своем Twitter, скрытое послание для русских. Ранее президент США разместил твит с несуществующим словом "covfefe", которое вызвало большой интерес у подписчиков.

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Дональда Трампа, который он разместил на своей страничке накануне, передает издание The Hill.

Клинтон предположила, что у несуществующего слова "covfefe" есть скрытый смысл, который обозначает послание для русских.

"Просто у вас нет достаточного уровня доступа к секретным данным, чтобы узнать, что такое "covfefe", - пошутила она.

30 мая в твиттере Трампа появилось сообщение "Despite the constant negative press covfefe". У подписчиков вызвало большой интерес последнее слово, и они принялись гадать, что оно означает. Скорее всего, президент США пытался написать слово "coverage" (освещение в СМИ), однако по неизвестным причинам сделать этого не смог. Спустя несколько часов Трамп удалил твит и предложил подписчикам угадать значение.

Читайте также:

Клинтон вернулась в большую политику

Трамп посоветовал Клинтон перестать искать виновных в неудаче на выборах

СМИ: Клинтон создаст политическую группу противодействия Трампу