Вступил в силу закон, запрещающий работать в России по иностранным правам
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С 1 июня вступают в силу новые изменения в ПДД. Водители-иностранцы теперь не смогут работать, не получив в ГИБДД российские права. Контролировать исполнение закона будут работодатели, которых, в случае нарушений, будут штрафовать.
1 июня в России вступил в силу закон, запрещающий водителям иностранцам работать без российских прав, передает ТАСС.
Контролировать исполнение закона будут работодатели. Им будет грозить штраф до 50 тысяч рублей за допуск к работе водителя, не имеющего российских прав. Чтобы их получить, иностранцы будут сдавать экзамен в ГИБДД.
Поправки в закон "О безопасности дорожного движения" были приняты еще в 2013 году и касаются в основном водителей маршруток, автобусов и такси. Ограничения не распространяются на использование иностранцами автомобиля для личного пользования.
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