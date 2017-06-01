Вступил в силу закон, запрещающий работать в России по иностранным правам

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С 1 июня вступают в силу новые изменения в ПДД. Водители-иностранцы теперь не смогут работать, не получив в ГИБДД российские права. Контролировать исполнение закона будут работодатели, которых, в случае нарушений, будут штрафовать.

1 июня в России вступил в силу закон, запрещающий водителям иностранцам работать без российских прав, передает ТАСС.

Контролировать исполнение закона будут работодатели. Им будет грозить штраф до 50 тысяч рублей за допуск к работе водителя, не имеющего российских прав. Чтобы их получить, иностранцы будут сдавать экзамен в ГИБДД.

Поправки в закон "О безопасности дорожного движения" были приняты еще в 2013 году и касаются в основном водителей маршруток, автобусов и такси. Ограничения не распространяются на использование иностранцами автомобиля для личного пользования.

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