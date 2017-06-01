В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум

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В Санкт-Петербурге начал работу международный экономический форум. Баланс в глобальной экономике – именно так звучит основная тема мероприятия – будут искать представители бизнеса, власти и экспертного сообщества. Также на повестку вынесены переход на альтернативные источники энергии, вопросы инновации и IT, отношения России и Индии, российско-сербские связи. Ожидается, что форум посетят более пяти тысяч человек. Планируется подписание договоренностей на высшем уровне.

К главному экономическому событию года все готово. Стенды установлены и уже работают на привлечение гостей, а, главное, потенциальных инвесторов. В прошлом году по итогам мероприятия было подписано соглашений на сумму 1 триллион 46 миллионов рублей. Петербургский международный экономический форум 2017 года обещает стать самым масштабным за всю свою историю и побить рекорды по количеству гостей и деловых встреч. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Девиз этого года — "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Участники мероприятия попытаются отыскать место России в динамичных процессах, которые разворачиваются в мире. В этом году поступило заявок на 12 тысяч делегатов, более чем из ста тридцати стран. Свое участие подтвердили лидеры и главы правительств почти 40 стран. Это и канцлер Австрии и глава МИД Германии и генсек ООН.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди станет почетным гостем форума. В Россию он прибывает в рамках своего европейского турне по приглашению Владимира Путина. Во время его визита в северную столицу запланированы переговоры с президентом России и выступление на пленарном заседании форума.

У Владимира Путина в рамках этой поездки в Северо-западный федеральный округ будет весьма насыщенный график. Помимо премьера Индии российский лидер проведёт встречи с канцлером Австрии и генсеком ООН, также он встретится с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций, ведущими представителями российских и индийских деловых кругов и с членами инвестиционного сообщества.

Кульминацией Петербургского форума станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Модератором пригласили ведущую телеканала NBC американку Меган Кении, известную резкой критикой Дональда Трампа. Так что дискуссия обещает быть очень интересной. Кстати, в форуме впервые за 4 года пройдёт бизнес-диалог Россия-США. И впервые за этот период времени в Санкт-Петербург приезжают представители Торговой палаты США.

Освещать мероприятие аккредитовались почти 2 с половиной тысячи журналистов из 35 стран. Пресс-центр оборудован всей необходимой для работы аппаратурой.

Лилия Акиньшина. "ТВ Центр", Санкт-Петербург.