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В России может появиться вторая авиакомпания-лоукостер. По сведениям "Коммерсанта", инвесторы уже начали переговоры об этом с крупными иностранными перевозчиками, такими как Air Asia, Wizz Air и Pegasus. Лоукостер с иностранным участием планируется создать на базе российской авиакомпании.

В России может появиться новая низкобюджетная авиакомпания, которая станет конкурентом "Победы". Переговоры о ее создании уже ведутся, узнал "Коммерсант".

По информации источников издания, российские инвесторы рассматривают создание нового лоукостера с иностранным участием, но на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта.

Консультации по этому вопросу велись с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками, в том числе с малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air, турецкой Pegasus и другими. Кроме того, стартовые переговоры состоялись и с Российским фондом прямых инвестиций.

Газета отмечает, что переговоры ведутся на фоне резкого роста авиаперевозок в России, количество которых за январь-апрель 2017 года увеличилось более чем на 20%.

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