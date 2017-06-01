"Питтсбург" во второй раз обыграл "Нэшвилл" в финале Кубка Стэнли
Шайба Евгения Малкина помогла "Питтсбургу" разгромить "Нэшвилл" во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:1. Таким образом, "пингвины" повели в серии со счетом 2-0.
Хоккейный клуб "Питтсбург" обыграл "Нэшвилл" во втором матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ со счетом 4:1. Об этом сообщает "Интерфакс".
Первыми шайбу забросили хоккеисты "Нэшвилла". На 13-й минуте отличился Понтус Оберг. Затем на 17-й минуте ответную шайбу забросил Джей Гюнцель, а на 41-й минуте он же вывел "Питтсбург" вперед. На 44-й минуте "пингвины" смогли отличиться сразу дважды. Окончательный счет установили Скотт Уилсон и Евгений Малкин.
What. A. Snipe. Vintage Malkin. #StanleyCup pic.twitter.com/LmlxccFiJz— NHL (@NHL) 1 июня 2017 г.
Счет в финальной серии Кубка Стэнли стал 2-0 в пользу хоккеистов "Питтсбурга". Два следующих матча пройдут на домашней арене "Нэшвилла". Финальная серия длится до четырех побед.
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