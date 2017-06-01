Российские военные привезли подарки в приют для сирот в Алеппо

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В провинции Алеппо российские военные провели гуманитарную акцию, приуроченную к международному Дню защиты детей. Они пришли с подарками в приют для сирот.

Эти мальчики росли под грохот артобстрелов. Мячи, куклы, машинки сироты, конечно, видели, но только в витринах уцелевших магазинов. И, кажется, детвора еще не может поверить, что теперь, у каждого есть своя игрушка. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Приют для 35 беспризорников располагается в обычной квартире — кухня, комната для игр, спальни. Все, как в многодетной семье. С каждым годом таких детдомов в стране открывается все больше. Власти обеспечивают воспитателей зарплатой. Те отдают сиротам все свое тепло и любовь.

"Мы стараемся делать все возможное, чтобы они ни в чем не нуждались. Мы заменили им родителей. Нас поддерживают различные благотворительные фонды. И ваша помощь для детей очень важна", - говорит директор детского дома Мухаммад Аль-Таеб.

Махмуд в детском доме второй год. Во время войны в Алеппо мать пропала без вести, отец погиб. Таких историй, Мутаа аль-Фарес знает десятки. Работает уборщицей в больнице. Хорошо помнит, как привозили смертельно раненых родителей. И как возле окровавленных носилок рыдали дети. Она и сама многодетная мать.

Многодетная семья бежала из родных мест в провинции Идлиб, когда ее захватили боевики. В Алеппо приютили друзья. Своего угла нет. Просто потому что нет средств оплачивать съёмную квартиру. Зарплата в пересчете на рубли — меньше 2000. Муж – инвалид.

"Конечно, тяжело, но нам помогают люди. И те, с кем я в больнице работаю, и знакомые", - говорит она.

Обстановка в доме аскетичная. Вся семья спит на полу. Но трудности и лишения не имеют для матери особого значения, когда с ней ее дети.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.