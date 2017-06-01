Владимир Мамонтов о споре России и Украины из-за Анны Ярославны

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Украина пытается создать параллельную вселенную, в которой хотела бы присвоить себе русских героев, поскольку своих нет. Такое мнение, комментируя спор вокруг происхождения Анны Ярославны, высказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

Украина возмутилась словами Владимира Путина о том, что супруга французского короля Генриха I Анна Ярославна была русской. В Киеве заявили, что дочь Ярослава Мудрого была родом из украинской столицы (самой Украины в то время не существовало). Петр Порошенко даже заподозрил Путина в "похищении киевлянки Анны в русскую историю".

Реакция украинцев в эфире программы "События. 25-й час" прокомментировал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

"Нынешние украинские руководители перестали думать о том, чтобы их воззрения хоть как-то соответствовали подлинности – исторической, или даже сиюминутной. Они выстраивают некую параллельную реальность, в которой хотели бы присвоить себе русских героев, общих героев. Я знаю почему. Потому что своих конкретных героев нет. Куда они с нынешними героями – Бандерой, Шухевичом – пойдут в Европу?" - сказал Мамонтов.

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