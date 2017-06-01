Конгресс США и ФБР проверяют данные о "дополнительной" встрече Сешнса и Кисляка

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Конгресс США и ФБР начали расследование по поводу возможной частной встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка накануне выступления президента Дональда Трампа в апреле 2016 года.

Конгресс США и ФБР проверяют информацию о том, имела ли место еще одна встреча генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка. Об этом сообщает телеканал CNN.

По имеющейся информации, "дополнительная" встреча состоялась 27 апреля 2016 года в гостинице Mayflower в Вашингтоне. Тогда у президента США Дональда Трампа было запланировано большое выступление на тему внешней политики. По данным ФБР, Сешнс и Кисляк могли встретиться лично, минуя рамки официального приема.

В Минюсте США, которое возглавляет Сешнс, отрицают факт неформальной встречи генпрокурора и посла, заявив, что подобные публикации СМИ создаются для того, чтобы помешать процессу расследования дела о "вмешательстве России".

Ранее стало известно, что Сешнс скрыл две встречи с Кисляком в 2016 году, после чего генпрокурор взял самоотвод от расследования любых дел, связанных с делом о "российском следе".

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