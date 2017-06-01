В Московском зоопарке родился детеныш капибары

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В столичном зоопарке у пары капибар родился детеныш. По внешнему виду эти животные похожи на морских свинок, только крупнее. Увидеть детеныша капибары можно в вольере "Южная Америка".

Детеныш родился у пары капибар в Московском зоопарке. По внешнему виду эти животные напоминают крупных морских свинок. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

"Малыш капибары, это, кстати, самец, появился на свет хорошо сложенным, с густой шерстью, с открытыми глазками и прорезавшимися зубками. Первое время он питался материнским молоком. Теперь в его рационе стали появляться яблоки, свекла, тыква, зелень, сезонные фрукты, распаренный овес и комбикорм", - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Посетители могут увидеть детеныша капибары в вольере "Южная Америка". Он отличается спокойствием и дружелюбием, а также легко уживается с викуньями и ламами гуанако, которые находятся в этом же вольере.