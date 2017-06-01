Россияне стали есть больше хлеба и мяса

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В 2016 году россияне стали есть больше хлеба, мяса и овощей. В Минсельхозе считают, что увеличение потребления продуктов связано со снижением уровня инфляции. При этом россияне стали реже покупать молоко и молочную продукцию.

В Минсельхозе отметили, в 2016 году россияне стали потреблять больше хлеба, мяса, овощей, сахара и растительного масла. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на предварительные данные Росстата.

"В 2016 году в среднем каждый россиянин стал потреблять на один килограмм больше хлеба и хлебных продуктов, на 800 граммов больше мяса, на 800 граммов - овощей, на 400 граммов - сахара и на 300 граммов - растительного масла. Потребление картофеля осталось без изменений, а снижение коснулось только молока и молочной продукции", - говорится в сообщении.

При этом потребление большинства продуктов превышает рекомендуемые нормы. В частности, средний россиянин съел мяса на 800 граммов больше, чем положено. По хлебу переедание составило 23 килограмма. Потребление сахара оказалось выше нормы на 15,4 килограмма, растительного масла – на 1,9 килограмма, а картофеля – на 22 килограмма.

В Минсельхозе считают, что увеличение потребления продуктов связано с ростом покупательской способности. В первую очередь это произошло благодаря снижению инфляции на рынке.