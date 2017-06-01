Банки стали чаще расторгать договоры с клиентами

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Российские банки стали чаще отказывать клиентам в обслуживании. Причина тому - желание снизить процент сомнительных финансовых операций и "очистить" национальную банковскую систему.

В минувшем году банки в два раза больше расторгли договоров с клиентами, чем за 2015 год, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Росфинмониторинг.

Это происходит с целью снизить процент сомнительных финансовых операций. По информации Центробанка, их объем снизился с 1,5 миллиарда долларов в 2015 году до 800 миллионов долларов в 2016 году.

Банки снимают с себя повышенные риски, отказав в обслуживании клиенту, который не раскрывает информацию о том, где и как он получил деньги. В прошлом году была разработана схема, по которой банки обмениваются сведениями по поводу подозрительных клиентов, а Центробанк вносит их в черный список.

В росфинмониторинге уточнили, что в черный список обычно попадают те, кто снимает огромные суммы денег сразу же после их поступления на счет. Следующая категория - те, кто использует картсчет для поступления средств от разных физических и юридических лиц . И третья – те, кто держит фирму-однодневку и не имеет канала обратной связи.

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