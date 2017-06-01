Сбербанк снизил ставки по вкладам и ипотеке

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Сбербанк с 1 июня снизил ставки по всей линейке вкладов в рублях и по рублевым сберегательным сертификатам. Кроме того, с начала лета банк снижает ставки по жилищным кредитам на покупку жилья в новостройках, а с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам.

Сбербанк с 1 июня снизил ставки по всей линейке вкладов в рублях и по рублевым сберегательным сертификатам, пишет газета "Ведомости".

Изменения коснулись вкладов сроком менее трех лет, сертификатов - менее двух лет. Снижение ставок базовой линейки вкладов составило 0,1-0,5 процентного пункта в зависимости от срока вложений. Самые большие изменения коснулись вкладов со сроком вложения от трех до шести месяцев.

Кроме того, снижены ставки по жилищным кредитам на покупку жилья в новостройках, а с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам. Снижение составит 0,20-0,75 процентного пункта.

Минимальная ставка кредита на приобретение квартиры в новостройке составит 10,70%, а при условии оформления электронной регистрации сделки - 10,0%. Банк сохраняет специальную программу с рядом застройщиков, в рамках которой ставка составит с 1 июня 8,7% и 8,0% (при условии оформления электронной регистрации сделки).

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