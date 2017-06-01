МВД вводит в Москве особый порядок регистрации приезжих

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В период проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года полиция введет в столице особый порядок регистрации приезжих. Срок обращения граждан России по данным вопросам сокращается до трех дней, а иностранцев - до одного дня.

Столичные полицейские вводят особый порядок регистрационного учета граждан, прибывающих в Москву во время проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по городу.

"В период проведения указанных мероприятий срок обращения граждан России по вопросам регистрации по месту пребывания сокращается с 90 (по месту жительства – семи) до трех дней со дня прибытия. Гражданин обязан не позднее трех дней со дня прибытия обратиться для регистрации в структурные подразделения отделов по вопросам миграции", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что иностранные граждане и лица без гражданства, решившие посетить столицу в период проведения спортивных соревнований, обязаны встать на миграционный учет в течение суток с момента прибытия, а не семи дней, как было ранее.