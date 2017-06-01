В Москве обокрали актера Владимира Носика на 700 тысяч

Теги: актер Происшествие москва кража

Народный артист России Владимир Носик стал жертвой банковских мошенников. Злоумышленник под надуманным предлогом вынудил актера снять с банковской карты более 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту хищения денег с банковской карты российского актера Владимира Носика, передает агентство "Москва".

По данным правоохранителей, Носику поступил телефонный звонок от злоумышленника, который представился сотрудником Сбербанка. Под надуманным предлогом он попросил актера дойти до ближайшего банкомата и снять деньги. По просьбе телефонного собеседника Носик ввел определенные коды, после чего с карты пропали 6 тысяч долларов и 6 тысяч евро.

На данный момент полиция осмотрела место происшествия и запросила записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленника с деньгами объявили в розыск. По данному инциденту заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Актер Владимир Носик знаком телезрителю по ролям в фильмах "О бедном гусаре замолвите слово", "Преступление и наказание", "Самая обаятельная и привлекательная".

Читайте также:

Актера "Интернов" и "Универа" задержали с наркотиками в Москве

Звезда фильма "Обитаемый остров" выпал из окна в Москве