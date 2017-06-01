"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа

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В "Газпроме" не боятся возможного отбора газа Украиной в счет штрафа Антимонопольного комитета страны. "Пусть попробуют", - заявил глава компании Алексей Миллер.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал риск отбора Украиной газа в счет антимонопольного штрафа.

"Пусть попробуют", - сказал Миллер в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, он не стал комментировал ход судебного разбирательства в Стокгольмском арбитраже. По словам Миллера, говорить о чем-то можно будет только после окончательно решения.

Украинские антимонопольщики обвиняли российскую компанию в монополизме на рынке газового транзита, а также в нарушении условий контракта с "Нафтогазом" в 2009-2015 годах. В "Газпроме" называли штраф АМКУ попыткой давления на концерн. В декабре прошлого года Хозяйственный суд Киева обязал "Газпром" выплатить около 7 миллиардов долларов в пользу Украины.

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