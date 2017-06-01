МИД: безопасность российской дипсобственности в США под угрозой

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Россия ожидает от США конкретных шагов по вопросу дипсобственности в самое ближайшее время. Об этом заявили в МИД. По данным ведомства, на арестованную в США недвижимость осуществляется допуск неустановленных лиц, что представляет угрозу безопасности этих объектов.

Доступ к арестованным в США объектам недвижимости имеют неустановленные лица. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"С какой целью? Что там производилось - остается большой загадкой. И это прямая угроза безопасности этих объектов", - сказала "Интерфаксу" Захарова на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее СМИ узнали о намерении Трампа вернуть России дипломатические "дачи" в США. Сообщалось, что американская полиция при этом может получить доступ на территорию российских жилых комплексов.

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