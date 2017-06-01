Администрация Трампа ужесточила правила выдачи въездных виз

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США ужесточили правила выдачи въездных американских виз. Администрация Дональда Трампа утвердила новую анкету для соискателей, в которой надо будет указать информацию об именах в социальных сетях и расписать подробную биографию за последние 15 лет.

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила правила выдачи въездных американских виз, утвердив новую анкету. Об этом сообщает Reuters.

Работники консульств Соединенных Штатов будут запрашивать у желающих получить визу номера предыдущих заграничных паспортов, имена страниц в социальных сетях и подробную биографию за последние 15 лет, которая включает данные о трудоустройстве и перемещениях по миру.

При этом в новой анкете эти вопросы обозначены как необязательные, но отсутствие ответов на них может привести к задержке выдачи визы или даже к отказу в ней.