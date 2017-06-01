Путин: мировая экономика демонстрирует признаки преодоления спада

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В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. В нем принимают участие представители более 130 стран. В приветствии гостям форума президент Владимир Путин отметил, что мировая экономика начала демонстрировать признаки преодоления спада, и теперь нужно закрепить эти тенденции.

Всё внимание приковано к Санкт-Петербургу. Там открывается одна из главных мировых площадок для деловых переговоров, заключения инвестконтрактов и обсуждения ключевых вопросов экономики. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ожидается, что в этом году Международный экономический форум посетят представители более чем 130 стран. Своё участие подтвердили руководители 250 крупных иностранных компаний, министры и главы государств. Запланировано подписание десятков контрактов. В первый день форума состоится пленарное заседание, в котором примет участие Владимир Путин. Уже начались первые встречи. Выступая на мероприятии, министр финансов Антон Силуанов рассказал об условиях стабильности экономики, а также о том, что деньги у государства есть, но важно следить за качеством расходов.

Свою стратегию экономического развития России представил и Алексей Кудрин. В рамках экономического форума, естественно, обсуждают и тему инфляции. По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России пока не достиг цели по её снижению. Но, отметила глава ЦБ, наша экономика впервые вплотную подошла к новому этапу развития.

Среди почётных гостей форума - премьер-министр Индии Нарендра Моди. В Санкт-Петербург он прибыл еще накануне, в рамках своего европейского турне, по приглашению Владимира Путина.

Кроме того, президент проведёт встречи с канцлером Австрии и генсеком ООН. Также Владимир Путин пообщается с руководителями крупнейших российских и иностранных компаний. Кульминацией петербургского форума станет пленарное заседание с участием Владимира Путина.