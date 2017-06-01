Картинной галерее Александра Шилова исполнилось 20 лет

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20 лет исполнилось картинной галерее Александра Шилова. По этому случаю открылась выставка новых работ автора.

Московская государственная картинная галерея Александра Шилова отметила юбилей. В этом году музею исполнилось 20. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главным событием праздничного вечера стала выставка новых работ художника - публике представили 50 полотен. Они также войдут в основную экспозицию. С момента образования, коллекция галереи постоянно пополняется, она насчитывает уже более тысячи картин — это пейзажи, натюрморты, написанные автором в разной технике. И конечно портретная живопись - основной жанр творчества Шилова.