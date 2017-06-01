В Бердске четырехлетний сластена подбил детсадовцев на побег за конфетами

Теги: дети новосибирск Происшествие

В Новосибирской области следователи проводят проверку по факту инцидента в одном из детских садов. Там двое малышей самостоятельно вышли с территории учреждения и отправились в магазин за сладостями.

Искали родители, искала полиция. История с пропажей детей из детского сада быстро облетела маленький Бердск, передает "ТВ Центр". Все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения – на записи видно, как двое четырехлетних мальчиков выбегают из здания мимо поста охраны и скрываются в неизвестном направлении. Сколько времени дети самостоятельно путешествовали по городу, данные родителей и администрации дошкольного учреждения расходятся. Мама одного из беглецов полагает, что виновата в произошедшем воспитатель, вышедшая в тот день на подмену не в свою группу. Соответственно, не знавшая детей, и не уследившая за порядком.

"Всего искали мы полтора часа. Она не помнила, в чем он вышел, как он выглядел. Это понятно, что я несу ответственность за своего ребенка. Я провела с ним воспитательную беседу и наказала его соответственно. Но на территории садика ответственность несет воспитатель", - утверждает мать одного из мальчиков Алина Кузьмичева.

Директор детского сада, не снимая ответственности с подчиненных, уверяет, что произошедшее - не стечение обстоятельств, а хорошо спланированный побег. И предлагает еще раз посмотреть на съемки камер видеонаблюдения - дети целенаправленно стремятся к открытой калитке и исчезают из поля зрения. Основной воспитатель группы рассказала, что накануне маленький инициатор побега искал сообщников, рассказывая другим детям, что завтра у него появятся деньги.

"Ребенок планировал выход за территорию дошкольного учреждения, потому что у него были деньги. Они принес с собой деньги и компаньонов себе искал. Я думаю, что эта история останется в памяти и такого больше не повторится. Конечно, воспитатель получит выговор", - говорит директор детского сада Елена Тюрина.

Полицейские, опросив всех участников происшествия, выяснили, что один из воспитанников детского сада действительно тайно взял деньги у родителей и решил отправиться в магазин за сладостями.

Юных беглецов с леденцами и бутылкой лимонада в руках у магазина обнаружила воспитатель другого детского сада и тут же сообщила о находке коллегам. К этому времени четырехлетние дети самостоятельно преодолели около километра через несколько оживленных автомагистралей.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".