В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение

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Синоптики прогнозируют усиление ветра в Московском регионе. Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и кратковременный дождь. Штормовая ситуация сохранится до полудня 2 июня.

Синоптики предупредили жителей Москвы и области об усилении порывов ветра до 20 метров в секунду и кратковременном дожде в ближайшие часы, передает ТАСС.

Такая погода продержится в столичном регионе до 11 часов утра 2 июня.

29 мая в Москве шквалистый ветер унес жизни 10 человек, около 170 пострадали. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Ураган повалил 14 тысяч деревьев, а также повредил кровли 243 домов, 135 опор освещения и около двух тысяч автомобилей.

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