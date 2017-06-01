Американские СМИ назвали Москву самым защищенным городом мира

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Москва является самым защищенным городом мира по мнению американских СМИ. Отмечается, что защиту российской столицы обеспечивает сеть противовоздушной обороны А-135. Благодаря ей город сможет выжить в случае ядерной войны.

Российская столица является самым защищенным городом мира по мнению американского издания National Interest. Отмечается, что Москва является единственным населенным пунктом, находящимся под "ядерным зонтиком".

"Самый защищенный город в мире не Вашингтон, а Москва. Российская столица - единственный на планете населенный пункт, который находится под защитой ракет и ядерных боеголовок", - говорится в сообщении.

Москву оберегает сеть противовоздушной обороны А-135. Она обеспечивает выживание города в случае ядерной войны. В распоряжении у российской столицы находятся 100 противоракетных установок, которые разрешены по договору ПРО о контроле над вооружениями, подписанным Россией и США в 1972 году.

В свою очередь, в Соединенных Штатах по этому соглашению изначально разместили систему Safeguard, которая находилась около военной авиабазы Grand Forks в штате Северная Дакота. Однако она функционировала недолго и затем была демонтирована.