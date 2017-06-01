Самый большой самолет в мире впервые выехал из ангара. Видео
В США на топливные испытания выкатили самый большой в мире самолет — Stratolaunch. Он будет использоваться как воздушная платформа для запуска космических носителей. Размах крыльев Stratolaunch составляет 117 метров.
Крупнейший в мире транспортный самолёт Stratolaunch впервые покинул ангар в калифорнийской пустыне Мохаве, передает TVC.RU. Двухфюзеляжная машина разработана как воздушная платформа для запуска ракет-носителей с 9-километровой высоты. Длина самолёта 72 метра, масса 250 тонн. Размах крыльев — 117 метров. В течение нескольких дней он будет проходить топливные испытания. Первый полёт с пробным запуском ракеты-носителя должен состояться в 2019 году.