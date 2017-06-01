ФАС заподозрила LG в координации цен на смартфоны в России

Теги: Экономика телефон фас цена

ФАС в ближайшее время возбудит дело в отношении LG о координации цен на смартфоны. Об этом заявил статс-секретарь - замглавы ФАС Андрей Цариковский в кулуарах ПМЭФ. Оформление документов, по его словам, находится в финальной стадии. При этом какие санкции могут грозить компании, Цариковский не уточнил.

Федеральная антимонопольная служба готовит документы для возбуждения дела в отношении компании LG о координации цен на смартфоны, передает ТАСС. Какие именно санкции могут грозить компании, не уточняется.

"Оно будет 100% возбуждено, оно уже находится в стадии возбуждения. Оно проходит технологические стадии внутри службы и будет возбуждено в ближайшие несколько дней, скорее всего сразу после форума. LG повезло, форум оттянул этот момент", сказал статс-секретарь - замглавы ФАС Андрей Цариковский в кулуарах Санкт-Петербургского Международного экономического форума.

В феврале 2017 года сотрудники ФАС провели проверку в российских офисах компаний LG и Philips. Антимонопольное ведомство тогда заявило, что проверка проводится "в связи с жалобами на ценовые сговоры при продаже техники".

Читайте также:

ФАС возбудила дела в отношении российских "дочек" HP и Lenovo

Реклама микрокредита с молитвой "Отче наш" вызвала претензии ФАС

Google выплатила ФАС штраф в размере 438 млн рублей

ФАС завела дело на "дочку" Apple за координацию цен на iPhone

ФАС вынудила Google пойти на уступки в споре о нарушении конкуренции