11:48, 01 июня 2017

Charlie Hebdo увидел в Макроне щенка, кусающего Путина

Теги:  В мире  путин  франция  макрон

На новой карикатуре еженедельника Charlie Hebdo президент Франции Эммануэль Макрон изображен рыжим щенком, кусающим Владимира Путина, который отдает ему команду: "Лежать на месте".

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на встречу президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

На иллюстрации с заголовком "Макрон принял Путина" изображен Путин в костюме, в руку которого вцепилась рыжая собака в образе президента Франции. Путин отдает ему команду: "Лежать на месте".

Ранее Charlie Hebdo во время второго тура президентских выборов во Франции изобразил Макрона в образе пуделя.

 

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