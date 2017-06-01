Charlie Hebdo увидел в Макроне щенка, кусающего Путина

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На новой карикатуре еженедельника Charlie Hebdo президент Франции Эммануэль Макрон изображен рыжим щенком, кусающим Владимира Путина, который отдает ему команду: "Лежать на месте".

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на встречу президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Карикатурист Charlie Hebdo изобразил Макрона щенком на встрече с Путиным. pic.twitter.com/42oUcHucGx — Павел Князев (@knyazpavel) 1 июня 2017 г.

На иллюстрации с заголовком "Макрон принял Путина" изображен Путин в костюме, в руку которого вцепилась рыжая собака в образе президента Франции. Путин отдает ему команду: "Лежать на месте".

Ранее Charlie Hebdo во время второго тура президентских выборов во Франции изобразил Макрона в образе пуделя.

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