В Москве побит рекорд атмосферного давления 1941 года

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В столице атмосферное давление понизилось до 733,2 миллиметра (976,4 гПа), что является рекордом для первого дня лета. Ранее минимальный показатель был зафиксирован в 1941 году.

Рекорд атмосферного давления 1941 года побит в столице в первый день лета. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"В полночь 1 июня атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 733,2 миллиметра (976,4 гПа). Это давление на 1,3 гПа ниже абсолютного минимума для первого дня лета, который наблюдался в 1941 году", - говорится в сообщении.

В прошлом году было всего лишь 17 дней, когда атмосферное давление опускалось ниже 976 гПа. Все подобные случаи приходились на холодное время года.

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