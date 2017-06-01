Турчинов: вопрос введения визового режима Украины с Россией перезрел
Теги: Политика визы россия украина турчинов граница
Визовый режим между Украиной и Россией нужно ввести "как можно скорее", так как этот вопрос уже "перезрел". Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Он потребовал защитить границу от "российской агрессии и проникновения гибридных провокационных технологий на Запад".
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости скорейшего введения визового режима с Россией.
"Я считаю, что это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее. У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы", - цитирует его "112 Украина".
Он также отметил, что визовый режим никак не изменит статус "оккупированных территорий". "Наверное, это наша историческая миссия", - резюмировал Турчинов.
Ранее на сайте СНБО было опубликовано поздравление с Днем пограничника, в котором Турчинов призывал создать на востоке Украины "непреодолимую крепость".
17 мая Украина и ЕС подписали необходимые законодательные акты для введения безвизового режима. 21 мая в Верховной Раде начался сбор голосов в поддержку введения визового режима с Россией.
Читайте также:
Депутат: более 1 млн украинцев эмигрировали в Россию с 2014 года
Порошенко назвал условие снятия блокировки с российских сайтов
Безпалько: безвиз с ЕС ничего не дает Украине, кроме обязательств
Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "разводом с Российской империей"
Новости по теме Украинский кризис
-
31 мая 2017
"Газпром" обжалует решение Киева по аресту акций "Газтранзита"
-
31 мая 2017
В МИД выразили уверенность в возвращении полноценных связей с Украиной
-
31 мая 2017
Бойцам ВСУ на сутки запретили пользоваться любыми видами оружия
-
30 мая 2017
Карасин назвал условия встречи лидеров "нормандской четверки"