Турчинов: вопрос введения визового режима Украины с Россией перезрел

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Визовый режим между Украиной и Россией нужно ввести "как можно скорее", так как этот вопрос уже "перезрел". Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Он потребовал защитить границу от "российской агрессии и проникновения гибридных провокационных технологий на Запад".

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости скорейшего введения визового режима с Россией.

"Я считаю, что это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее. У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы", - цитирует его "112 Украина".

Он также отметил, что визовый режим никак не изменит статус "оккупированных территорий". "Наверное, это наша историческая миссия", - резюмировал Турчинов.

Ранее на сайте СНБО было опубликовано поздравление с Днем пограничника, в котором Турчинов призывал создать на востоке Украины "непреодолимую крепость".

17 мая Украина и ЕС подписали необходимые законодательные акты для введения безвизового режима. 21 мая в Верховной Раде начался сбор голосов в поддержку введения визового режима с Россией.

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