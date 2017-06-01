ЕС призвал Трампа не "не ухудшать климат"

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Председатель Евросовета Дональд Туск призвал президента США Дональда Трампа не выводить страну из Парижского соглашения по климату. По его мнению, действие американского лидера может ухудшить отношения между Вашингтоном и Брюсселем.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что выход США из Парижского соглашения может отрицательно сказаться на отношениях Вашингтона и Брюсселя.

.@realDonaldTrump please don't change the (political) climate for the worse. — Donald Tusk (@eucopresident) 1 июня 2017 г.

"Пожалуйста, Дональд Трамп, не меняйте (политический) климат к худшему" - написал глава Евросовета в своем Twitter.

Ранее агентство The Associated Press писало, что Дональд Трамп решил вывести США из Парижского соглашения по климату. Выход из соглашения было одним из предвыборных обещаний Трампа. По мнению американского лидера, этот документ - "афера", которую разработали китайцы для уничтожения промышленности США. Проработкой процедуры выхода уже занялась группа сотрудников Белого дома во главе с агентством по охране окружающей среды.