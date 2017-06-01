Путин усомнился в способности хакеров повлиять на выборы

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Владимир Путин надеется, что русофобские настроения в мире будут не бесконечными. По мнению президента, понимание вреда такой политики уже приходит. Комментируя, сообщения СМИ о вмешательстве хакеров в выборы, Путин заявил, что никто из них не может повлиять на выборный процесс.

Владимир Путин надеется, что русофобские настроения в мире будут не бесконечны, и мир придет к осознанию их контрпродуктивности. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что такая политика вредит всем, не только России, но и тем, кто ее инициирует.

"И на мой взгляд, это осознание уже приходит, мы совершенно точно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему, надеюсь, эта тенденция сохранится", - приводит слова Путина агентство ТАСС.

Глава государства также заверил, что Россия не занималась и не будет заниматься хакерскими атаками. Более того, власти всячески борются с этим внутри страны. Кроме того, по мнению Путина, никакие хакеры и так не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране.

"Ничего это не ляжет на сознание избирателей, на сознание народа, никакая информация не повлияет на конечные итоги, конечные результаты", - сказал он.

Отвечая на вопрос о предстоящих выборах в Германии, Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова работать с любым канцлером, лишь бы Берлин был настроен на конструктивное взаимодействие.

"Если и мы, и наши партнеры будут руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а фундаментальными интересами наших стран и наших народов, то мы точно найдем не только точки соприкосновения, но и правильное взаимодействие, эффективный путь сотрудничества. У меня никаких сомнений нет на этот счет, потому что у нас очень много взаимных интересов", - подчеркнул президент.

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