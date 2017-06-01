Резкое потепление придет в Москву в начале следующей недели

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Летнее тепло придет в столичный регион в начале следующей недели. По данным синоптиков, в предстоящие выходные температура в Москве не превысит 15 градусов, однако уже ко вторнику воздух прогреется до 27 градусов.

После прохладных выходных в начале следующей недели в столичный регион придет летнее тепло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Под влиянием глубокого циклона в Москве в ближайшие дни сохранится пасмурная, ветреная и холодная погода, потеплеет в начале следующей недели", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в предстоящие выходные температура в столице будет не выше 15 градусов. Однако с началом новой недели в московский регион придет потепление и уже ко вторнику воздух прогреется до 27 градусов тепла.

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