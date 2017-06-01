Сборная России установила антирекорд в рейтинге ФИФА

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Российская сборная заняла рекордно низкое место в рейтинге мужских сборных ФИФА. Россия в рейтинге находится между Узбекистаном и Гаити на 63-м месте. На первом - Бразилия, второе место заняла Аргентина, за ней следует Германия.

Сборная России опустилась на рекордно низкое место в новом рейтинге ФИФА. Российские футболисты, которые не участвуют в отборочном турнире ЧМ-2018, теперь занимают 63-ю строчку. Июньская версия списка лучших команд мира опубликована на сайте организации.

В активе команды Станислава Черчесова 531 очко. Ранее худшей позицией российской национальной команды было 61-е место, на котором сборная оказалась в феврале.

В первой десятке изменений не произошло. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бразилии, а в первой его десятке присутствуют Аргентина, Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания.

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