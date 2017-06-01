Путин: Россия наращивает военные силы в ответ на действия других стран

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Владимир Путин заявил, что наращивание российского военного потенциала на Дальнем Востоке и Курильских островах является реакцией на внешние изменения. По словам президента, к гонке вооружений страны подталкивает расширение Соединенными Штатами системы ПРО.

Президент России Владимир Путин заявил, что наращивание российского военного потенциала на Дальнем Востоке и Курильских островах исходит не от нашей страны, а является реакцией на внешние изменения. Об этом он рассказал на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Базы НАТО подвигаются к нашим западным границам, инфраструктура приближается, инциденты увеличиваются, а что мы должны делать, смотреть на это что ли просто безвольно? Нет, так не будет и мы соответствующим образом реагируем. То же самое происходит и на Востоке", - приводит ТАСС слова Путина.

Президент также отметил, что добиться демилитаризации Курильских островов реально, но для этого необходимо снижать напряженность во всем регионе. По словам Путина, к гонке вооружений страны подталкивает расширение Соединенными Штатами системы ПРО. Он подчеркнул, что если бы Курилы отошли Японии, то там бы могли появиться американские войска.

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