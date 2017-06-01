Медведев похвалил детские технопарки за эффективность

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Детские технопарки работают прекрасно, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, посетив один из них в Королеве. По его словам, регионам, у которых не возможности создавать технопарки, нужно помочь.

Дмитрий Медведев в День защиты детей посетил технопарк "Кванториум" в подмосковном Королёве. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Это один из центров дополнительного образования, где ребята обучаются перспективным естественно-научным направлениям. На базе площадки сейчас реализованы 4 программы - космос, робототехника, информационные и высокие технологии. В ближайшее время планируется открыть еще две.

Дмитрий Медведев осмотрел лаборатории "Кванториума". Пообщался с юными учеными. Ребята рассказали о планах на будущее и представили премьеру свои проекты.