Собянин поздравил предстоятеля РПСЦ Корнилия с Днем ангела

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Рогожскую слободу и поздравил с днём ангела митрополита Московского и всея Руси Корнилия, предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви. Глава города также осмотрел выставку, посвященную истории старообрядчества. Здесь представлено более двухсот уникальных экспонатов.

Полгода здесь кропотливо собирали древние иконы, издания, фотографии известных меценатов прошлого и другие реликвии старообрядчества. Самые старые экспонаты датируются XV-XVI веками. Например, одна из ценнейших в коллекции — пелена, подаренная царём Иваном Грозным, передает "ТВ Центр".

Название выставки авторы выбрали неслучайно. Ведь чтобы собрать такую коллекцию, пришлось потрудиться и духовно, и физически. Главная цель экспозиции — просветительская. Рассказать об истории, обычаях и конечно развенчать мифы.

Рогожский духовный центр возник после эпидемии чумы, разразившейся в Москве в 1771 году. Люди умирали тысячами. В городе срочно обустраивали новые кладбища. Екатерина II распорядилась выделить участок под захоронения и для старообрядцев. Но главное, и это было прорывом в отношениях древлеправославных с государством, что им разрешили построить храм. Со временем на территории появился большой духовный центр. Старообрядцы, наконец, обрели место, где они могли вести полноценную жизнь. В наши дни ее поддерживает и тщательно оберегает предстоятель митрополит Корнилий. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг поздравил его с юбилеем.

"Хотел поблагодарить за ту большую работу, которую вы вместе с городом проводите по восстановлению исторического наследия. В Рогожской слободе восстановлены храмы. И сегодня это действительно большой духовный центр. Но помимо этого, это конечно историческое место, которое, я уверен, знают и любят все москвичи. Спасибо вам за вашу работу", - сказал Собянин.

Главные принципы старообрядчества — бережное отношение к древним традициям, трудолюбие, как обязательная добродетель и любовь к Отечеству. После реформы Никона у многих сложилось впечатление, что старообрядцы теперь навсегда в оппозиции к государству. Но здесь, на выставке, представлены живые доказательства обратного. Примеры того, как древлеправославные старались помогать своей стране. Экспозиция будет открыта до 1 июля. Посетить ее может любой желающий абсолютно бесплатно.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".