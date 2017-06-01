Девять ДСК готовы строить новые дома по программе реновации

Теги: Москва жилье хрущевки

Девять московских домостроительных комбинатов готовы принять участие в программе реновации жилищного фонда столицы. Об этом сообщили в Департаменте градостроительной политики Москвы.

Жители пятиэтажек смогут экономить на коммунальных услугах, если, разумеется, переедут в новые дома. Как сообщает "ТВ Центр", их готовы построить девять столичных комбинатов. Они уже перешли на производство современного жилья - бесшовного и утеплённого, где предусмотрены системы теплоизоляции и контроля за теплом, а также водой и электроэнергией. Так что, свет и тепло выйдут дешевле, чем в "хрущевках". Причём, раза в полтора. К тому же, новые комплексы будут строиться, в основном, по индивидуальным проектам, с учётом особенностей каждого микрорайона.

"Это будет комфортная среда! Конечно, этажность будет выше, чем пять этажей. В среднем, как мы декларируем, это 6-14 этажей. В отдельных случаях возможны какие-то повышенные этажности, которые не нарушат среду, не увеличат плотность застройки до той, которая сегодня установлена в Генплане", - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.