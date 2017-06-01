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Стилисты помогут детям из малоимущих семей подготовиться к выпускному вечеру. Они уже начали примерять наряды, собранные в рамках благотворительной акции "Поможем подготовиться к школьному балу".

Выпускники столичных школ приступили к примерке нарядов, которые собрали для них спонсоры и обыкновенные москвичи в рамках благотворительной акции "Поможем подготовиться к школьному балу". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Одежду, обувь и аксессуары для старшеклассников из малоимущих и многодетных семей готовили в течение двух месяцев. Теперь юноши и девушки могут выбрать и примерить платья и костюмы. Стилисты дадут им профессиональные советы и помогут придать праздничным образам законченность.

"В сборе одежды для выпускников было задействовано большое количество неравнодушных людей. Эта акция существует исключительно на благотворительные пожертвования. Мы каждому участнику говорим огромное спасибо", - сказала первый замруководителя Департамента труда и защиты населения Москвы Ольга Грачева.