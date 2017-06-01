Детские лагеря приняли первую смену московских школьников

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Детские оздоровительные лагеря принимают у себя первую смену московских школьников. А перед началом летних каникул там прошли проверки на пожарную безопасность.

В коридорах детской здравницы пока раздаются только звуки шагов инспектора пожарного надзора. Перед началом летнего сезона все лагеря Москвы проходят массовую проверку. Их самый главный экзамен - на безопасность. Соблюдение противопожарных мер проверяется по всему периметру, начиная с улицы и заканчивая помещениями, где школьники будут жить во время каникул, узнал "ТВ Центр".

Одни из главных правил пожарной безопасности в любом детском учреждении - это наличие свободного эвакуационного выхода, через который, в случае пожара, беспрепятственно можно попасть на улицу, и наличие исправного огнетушителя, хотя бы одного на каждые 200 квадратных метров помещения.

Чем больше территория, тем больше требований к противопожарной защите. Сотрудники госпожнадзора уделяют внимание буквально всему, ведь в случае опасности, время будет ограничено.

Проверяют и пожарную сигнализацию. Автоматическая система, рассчитанная на 10 лет эксплуатации, как правило, реагирует даже на малейшие запахи дыма. Но даже при соблюдении основных правил во многих учреждениях встречаются нелепые оплошности, которые пожарную безопасность объекта могут поставить под сомнение.

"Это всевозможные загромождения путей эвакуации, хранение в подвальных помещениях горючих материалов, также несоответствие или отсутствие планов эвакуации людей в случае возникновения пожара", - сказал начальник первого регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по ТиНАО ГУ МЧС России по Москве Роман Буянов.

Выявленные нарушения для руководителей детских здравниц могут привести к административной ответственности, вплоть до закрытия лагеря и приведения его в состояние, безопасное для детского отдыха.

Елена Сахно, Арсений Калашников, Александр Агашин. "ТВ Центр".

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