Москвичка избила ребенка, конфликтовавшего с ее сыном

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В районе Покровское-Стрешнево женщина избила малолетнего ребенка, у которого возник конфликт с ее сыном. В результате у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и ушибы. По данному факту следователи проводят проверку.

В столице следственные органы начали проверку по факту избиения женщиной малолетнего ребенка, конфликтовавшего с ее сыном. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По факту причинения телесных повреждений малолетнему мальчику проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, идет поиск возможных очевидцев", - сказала Иванова.

По данным следствия, в понедельник вечером в районе Покровское-Стрешнево между двумя детьми произошел конфликт. Мать одного ребенка вмешалась и нанесла другому мальчику несколько ударов. В результате у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и ушибы.