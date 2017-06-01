Названа самая миролюбивая страна

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Самой миролюбивой страной стала Исландия, она занимает первую строчку рейтинга уже 10 лет подряд. Последнее место досталось Сирии. Россия занимает 151 место из 163 возможных.

Лондонский институт экономики и мира опубликовал ежегодный "Глобальный индекс миролюбия". Согласно его данным, первое место в рейтинге самых миролюбивых стран заняла Исландия. Она держится в лидерах уже 10 лет подряд.

На втором месте расположилась Новая Зеландия, а на третьем – Португалия. Самой опасной страной признана Сирия, занявшая последнюю 163 строчку рейтинга. Перед ней расположились Афганистан (162) и Ирак (161).

Россия заняла 151 место, такое же, как и в 2016 году. Ее соседями оказались Северная Корея (150) и Пакистан (152). Украина заняла 154 место. США – 114.

Рейтинг составлялся на основе таких факторов как политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы, участие в боевых действиях, соблюдение прав человека и сплоченность общества.

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