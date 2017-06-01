Фестиваль исторических реконструкций стартовал в Москве
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Ежегодный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" стартовал в четверг в Москве. На городских площадках воссоздадут 12 разных эпох.
В Москве в седьмой раз открывается ежегодный исторический фестиваль "Времена и Эпохи", передает "ТВ Центр".
В нем примут участие шесть тысяч реконструкторов. Около тысячи из них - иностранцы. Накануне некоторые гости показали свои исторические костюмы уже в аэропорту.
Сегодня фестиваль торжественно открыли прибытием ретро-поезда на Рижский вокзал, на время превращённый в паровозную станцию в стиле модерн. А всего за 12 дней фестиваля его участники постараются отразить 12 исторических эпох - от древнеримской, столь любимой реконструкторами во всём мире, до ХХ века. Всё это будет происходить в 5 парках и на 25 тематических площадках города.
Московский фестиваль «Времена и эпохи» входит в пятерку крупнейших исторических фестивалей в Европе.
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