Около 200 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ "Конфетти" в Москве
Теги: мчс пожар эвакуация Происшествие москва тц
Спасатели эвакуировали около 200 человек из здания ТЦ "Конфетти" на юге столицы из-за пожара. В настоящее время загорание ликвидировано. В результате происшествия пострадавших не оказалось.
Сотрудники МЧС эвакуировали около 200 человек из торгового центра "Конфетти" на юге столицы из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства.
"Спасатели прибыли на заявку о возгорании по адресу Нагатинская улица, дом 16. Эвакуированы из здания около 200 человек. В настоящее время загорание ликвидировано", - говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадавших не оказалось. По данным МЧС, пожар произошел из-за того, что на первом этаже торгового центра загорелась мебель на площади 20 квадратных метров.
Читайте также: