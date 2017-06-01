Около 200 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ "Конфетти" в Москве

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Спасатели эвакуировали около 200 человек из здания ТЦ "Конфетти" на юге столицы из-за пожара. В настоящее время загорание ликвидировано. В результате происшествия пострадавших не оказалось.

Сотрудники МЧС эвакуировали около 200 человек из торгового центра "Конфетти" на юге столицы из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства.

"Спасатели прибыли на заявку о возгорании по адресу Нагатинская улица, дом 16. Эвакуированы из здания около 200 человек. В настоящее время загорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших не оказалось. По данным МЧС, пожар произошел из-за того, что на первом этаже торгового центра загорелась мебель на площади 20 квадратных метров.

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