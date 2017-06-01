Пьяный россиянин пытался выйти из самолета во время полета

Теги: самолет авиадебошир Происшествие

Во время перелета из Москвы в Индию гражданин России, находившийся в нетрезвом состоянии, попытался открыть дверь лайнера. Дебошира задержали в аэропорту Нью-Дели.

Россиянин, употреблявший алкоголь на борту самолета, летевшего из Москвы в Индию, попытался открыть дверь лайнера. Об этом сообщает "МИР 24". Сам инцидент произошел в конце мая, однако известно о нем стало только сейчас.

Самолет благополучно приземлился в Нью-Дели. Там авиадебошира уже ожидали стражи порядка, которым о случившемся сообщил экипаж лайнера.

Читайте также:

В России возбудили первое уголовное дело в отношении авиадебошира

В Москве с самолета высадили двух "танцующих" авиадебоширок