Путин рассказал о хлещущей через край русофобии в некоторых странах

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В Петербурге открылся Международный экономический форум. В этом году на него приехали представители более чем 130 стран. Владимир Путин уже успел пообщаться с представителями крупных СМИ и ответил на самые интересующие вопросы.

Свою работу на Международном экономическом форуме Владимир Путин начал с общения с руководителями ведущих мировых информагентств. Как заметил президент, раньше подобные встречи проходили по ночам, теперь появилась возможность поговорить на "свежую голову". В начале беседы главу государства спросили, как долго еще будут пытаться втянуть нашу страну в глобальное противостояние с Западом. В своем ответе Путин, заметил, что русофобия очевидна, а причины ее кроются в нежелании строить многополярный мир.

"Происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть — за свои законные интересы. Это первая часть. Вторая заключается в том, что некоторое время назад наши партнеры в отдельных странах, в группе стран, начали предпринимать попытки сдерживать Россию. Сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов. Предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права ограничения экономического характера. А теперь видят, что это не работает. Эффект нулевой. И это вызывает внутреннее раздражение", - заявил Владимир Путин.

По словам президента, осознание, что такие методы не работают на Западе уже приходит. Глава немецкого информагентства поинтересовался с кем российскому руководству было бы комфортнее работать после выборов канцлера Германии. Как заметил Владимир Путин, это не столь важно, главное чтобы партнеры были настроены на конструктивное взаимодействие.

"Если и мы и наши партнеры будут руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а фундаментальными интересами наших стран и народов, то мы точно найдем не только точки соприкосновения, но и эффективный способ сотрудничества. Сомнений на этот счет нет, поскольку у нас много взаимных интересов. Кооперация в экономике и отдельных отраслях, и взаимозависимость такая, что от ее развития зависит десятки, если не сотни тысяч рабочих мест, как в Германии, так и в России", - полагает Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о так называемых русских хакерах (их возможное влияние на результаты выборов канцлера сейчас активно обсуждается в Германии) Владимир Путин, заметил, что взломщики могут появиться из любой страны мира.

"На государственном уровне мы никогда этим не занимаемся, вот что самое главное. Это первое. Второе, могу себе представить и такой вариант, что специально кто-то делает, выстраивает цепочку атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию России. Ведь современные технологии позволяют это делать. Но, что самое главное, я глубоко убежден, что никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране", - заявил президент.

Японского журналиста интересовала возможность демилитаризации Южнокурильских остров. Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин подчеркнул, что наращивание на Дальнем Востоке военного потенциала – это не инициатива России. Тоже самое касается и западных границ нашей страны.

"Базы НАТО подвигаются к нашим границам, инфраструктура приближается, контингенты увеличиваются, а что мы должны делать, смотреть на это что ли? Просто. Безвольно. Нет, так не будет. Мы соответствующим образом реагируем. Когда мы говорили о системе ПРО в Европе, нам все время говорили, и ссылались на Иран, что это делается для того чтобы купировать иранскую ядерную программу и угрозу, якобы исходившую из Ирана. А теперь подписан договор с Ираном, нет никакой угрозы, мировое сообщество согласилось, что налажен контроль. МАГАТЭ все подтверждает. А система ПРО, ее строительство продолжается быстрыми темпами. Против кого тогда? Мы все время говорили, что ерунда, что нас обманывают", - напомнил президент.

В рамках форума Владимир Путин посетит еще множество мероприятий. В частности он примет участие в российско-индийских переговорах. Глава государства посетит заседание бизнес-диалога России и США. Основное выступление президента состоится в пятницу. В администрации президента обещают, что оно будет интересным и содержательным.

Александр Огородников. "ТВ Центр".