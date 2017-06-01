Генсек ООН рассказал о повестке встречи с Путиным

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что будет обсуждать на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, на повестке встречи будут все вопросы международной политики и экономики. Гутерриш подчеркнул, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и важным игроком на международной арене.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным все вопросы международной повестки. Об этом генсек международной организации сообщил агентству ТАСС.

"Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и очень важным игроком на международной арене. Чрезвычайно важно наладить тесное плодотворное сотрудничество между Россией и ООН по всем глобальным аспектам международной политики, экономики. Поэтому вы можете представить какие вопросы мы будем осуждать с Путиным", - сказал Гутерриш.

Встреча президента России с генсеком ООН запланирована в рамках Петербургского международного экономического форума. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, российская сторона намерена поставить вопросы о реформе ООН, борьбе с терроризмом, ситуациях в Сирии, Украине и на Корейском полуострове.

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