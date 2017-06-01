Ученые NASA зафиксировали замедление вращения Земли

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Специалисты из NASA зафиксировали замедление вращения Земли. По их словам, полная остановка планеты может привести к страшнейшим катаклизмам. В частности, начнутся мощный ураган и цунами. Также планета начнет деформироваться. На одной ее стороне будет жара, а на другой – аномальный холод.

Движение Земли замедляется, отметили ученые NASA. Специалисты рассказали, чем грозит человечеству ее полная остановка, пишет "Русская Планета".

По словам экспертов, при остановке нашей планеты все объекты полетят с огромной скоростью на восток. Также начнутся мощный ураган и цунами. При этом из-за того, что вода, которая соберется в одном месте, образуется новый материк. Океаны поднимутся в сторону полюсов, образуя там Северный и Южный океаны.

Кроме того, в случае остановки Землю сотрясет кинетическая энергия. Начнутся землетрясения и извержения вулканов. Планета начнет деформироваться. На одной ее стороне будет стоять жара, а на другой – аномальный холод.

Конечным итогом остановки вращения Земли может стать падение Луны на нашу планету. Дело в том, что скорость вращения Луны постепенно замедлится, а расстояние до Земли сократится.