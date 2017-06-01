В России впервые защитили диссертацию по теологии
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В Москве впервые защитили диссертацию по специальности "теология". Соискателю, протоиерею Павлу Хондзинскому, присвоили степень кандидата философских наук. Работа была посвящена проблемам русского богословия XVIII века.
В Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени Кирилла и Мефодия впервые защитили диссертацию по специальности "теология", утвержденной Минобрнауки в октябре 2015 года, передает ТАСС.
Автором первой диссертации стал декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел Хондзинский. Его работа посвящена проблемам русского богословия XVIII века и святителю Филарету.
Защита продолжалась около четырех часов. Соискателю присвоили степень кандидата философских наук.
Теологию признали научной специальностью решением президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки в октябре 1015 года. В 2016 году были сформированы экспертный и диссертационный советы и экспертный совет при ВАК по теологии.
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