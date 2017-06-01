Белоруссия не видит перспектив в политике взаимных санкций России и ЕС

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о бесперспективности политики взаимных санкций со стороны России и Евросоюза. По его словам, германский бизнес может сыграть ключевую роль в снижении напряженности между Россией и Евросоюзом.

Политика взаимных санкций между Россией и Евросоюзом бесперспективна. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на заседании белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества.

"Думаю, что предпринимательские круги понимают, что нынешняя замороженная ситуация, нынешние взаимные санкции между Россией и Европейским союзом никому не идут на пользу. Надо думать, как эту проблему решить в ближайшем будущем", - передает его слова ТАСС.

По его словам, белорусско-германский деловой совет должен внести вклад в продвижение единого экономического пространства "от Лиссабона до Владивостока", а также способствовать налаживанию диалога между ЕС и ЕврАзЭС.

"Германские круги могут сыграть большую роль в налаживании такого сотрудничества, способствовать снижению напряженности между Россией и Евросоюзом", - отметил Макей.

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