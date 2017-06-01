Топоры бронзового века нашли в парке "Зарядье" в Москве

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Археологи нашли топоры времен бронзового века в столичном парке "Зарядье". По их данным, артефакты являлись оружием древнего племени, которое жило на территории Москвы четыре тысячи лет назад.

Столичные археологи обнаружили топоры бронзового века во время работ по созданию парка "Зарядье" и благоустройству по программе "Моя улица". Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

"Хотя находки относятся к бронзовому веку, археологи обнаружили их в культурных слоях XVI–XVII веков. Науке известны случаи, когда каменные топоры могли использовать вторично в более позднее время", - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, топоры могли являться амулетами или их применяли как точильные камни и грузила для рыболовных сетей. Емельянов отметил, что люди, нашедшие эти артефакты в XVI-XVII веках, не догадывались, для чего они предназначались.

По данным археологов, топоры являлись оружием древнего племени, которое жило на территории Москвы четыре тысячи лет назад. Его следы ранее находили на территориях парка "Царицыно" и Нескучного сада.