Путин назвал искренность Трампа нетипичным качеством для политиков

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Президент России Владимир Путин выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп является искренним, что нетипично для политиков. Помимо этого, глава государства заявил о готовности к диалогу с президентом США.

Президент России Владимир Путин сказал, что он любит таких людей, как президент США Дональд Трамп. Он также заявил, что хочет наладить более тесные отношения с американским лидером, пишет Bloomberg.

"Он искренний и откровенный человек. Его нельзя поместить в ту же категорию, что и обычных политиков. Я вижу это как преимущество. У него свежий взгляд", - сказал Путин иностранным журналистам на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Путин предупредил, что ему трудно сформировать окончательное мнение о президенте США, потому что они только говорили по телефону. Оба лидера должны встретиться в первый раз на саммите G-20 в Гамбурге в июле, отмечает издание.

"Как вы можете дружить с кем-то, кого не знаете? Я не думаю, что он может назвать меня другом. Мы никогда не видели друг друга лично", - заявил Путин. Он добавил, что не уверен, как именно будут развиваться их отношения, учитывая "продолжающуюся политическую борьбу" в Вашингтоне.

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