Роберто Манчини возглавил "Зенит"

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Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Роберто Манчини. Договор со специалистом рассчитан на три года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

Итальянец Роберто Манчини стал главным тренером петербургского футбольного клуба "Зенит". 52-летний специалист подписал с командой контракт на три года с возможностью продления еще на два сезона, говорится на сайте сине-бело-голубых.

За свою тренерскую карьеру Манчини не раз выигрывал престижные трофеи с самыми разными командами. В 2001 году он стал обладателем Кубка Италии с "Фиорентиной". Спустя три года он выиграл этот же трофей с римским "Лацио".

В 2004 году он возглавил миланский "Интер". С ним он стал чемпионом Италии сезонов 2006/07 и 2007/08. Кроме того, в 2006 году, когда в чемпионате Италии разгорелся коррупционный скандал, из-за которого чемпион страны "Ювентус" был сослан в Серию В, а вице-чемпион "Милан" был лишен очков, титул сильнейшей команды также достался "нерадзурри". С "Интером" Манчини также дважды выигрывал Кубок Италии и Суперкубок страны.

В 2009 году Манчини стал главным тренером английского "Манчестер Сити". С этой командой он стал чемпионом Англии сезона 2011/12, а также выиграл Кубок страны. В Турции Манчини тренировал "Галатасарай". С этой командой итальянец выиграл Кубок страны.

С 2014 по 2016 годы Манчини вновь руководил "Интером", но серьезных успехов с командой уже не добился.

В прошлом сезоне главным тренером "Зенита" был румынский специалист Мирча Луческу. С ним команда заняла третье место в турнирной таблице РФПЛ и не попала в Лигу чемпионов. Также "Зенит" под руководством Луческу вылетел из Кубка России на стадии 1/8 финала и из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

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